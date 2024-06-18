Bodrum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 VB 163 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Kubilay Sak yönetimindeki 48 KA 429 plakalı motosiklet çarptıştı.
Motosikletin sürücüsü çarpmanın şiddetiyle savrulurken, aracı da kamyonetin altına girdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Sak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sak'ın cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.