Muğla'daki Akbük sahilinin belirlenen bölümleri ücretsiz kullanıma açıldı

Menteşe Kaymakamlığı ve Menteşe Belediyesi ekiplerince sahilde yapılan çalışmayla, halk plajı olarak belirlenen alanlar boşaltıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akbük sahilinin halk plajı olarak belirlenen bölümleri, ücretsiz olarak ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

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