Bodrum'da turizm zabıtaları göreve başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm zabıtaları göreve başladı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuna bağlı olarak artan nüfusla birlikte kentin daha güvenli hale gelmesi ve taleplerine rahatlıkla cevap verilebilmesi için turizm zabıtaları göreve başladı.

Turizm zabıtaları, Bodrum'un turistik cazibesini korumak ve tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahillerle, yabancı misafirlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hizmet verecek.

Ekipler kurallara uyulmasını sağlamak, çevre temizliğini denetlemek ve misafirlerin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olmak için yaz sezonu boyunca faaliyette bulunacak.