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        Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

        Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:17
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        Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü
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        Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece kaydedildiği kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

        Bodrum ilçesinde tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde tatillerini geçirdi.

        Bodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti.

        "Sakin Kent" unvanlı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

        Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde turistler denize girip güneşlendi. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle gezdi.

        Yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sundu.

        - Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu

        Bayram tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler kentte trafik yoğunluğu oluşturdu. Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oldu. Sahile ulaşmak isteyen bazı tatilciler araçlarını park ederek yol kenarından yürüdü.

        Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluk yaşandı. Denize girerek serinleyen tatilcilerden bazıları su sporları yaptı.

        Heyecan tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını havadan izledi.

        Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.

        Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

        Marmaris ve Datça'da da turistler şehir merkezindeki halk plajları ile turistik mahallelerinde bulunan plajlarda yoğunluk oluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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