Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

Marmaris ve Datça'da da turistler şehir merkezindeki halk plajları ile turistik mahallelerinde bulunan plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluk yaşandı. Denize girerek serinleyen tatilcilerden bazıları su sporları yaptı.

Bayram tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler kentte trafik yoğunluğu oluşturdu. Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oldu. Sahile ulaşmak isteyen bazı tatilciler araçlarını park ederek yol kenarından yürüdü.

Yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sundu.

Bodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti.

Bodrum ilçesinde tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde tatillerini geçirdi.

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