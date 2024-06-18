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        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:08
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        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Bağla mevkisindeki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Helikopterle havadan, çok sayıda ekiple karadan müdahale edilen alevler, sitelerin olduğu bölgeye ulaşmadan söndürüldü.

        Yaklaşık 2 hektarlık otluk alanda etkili olan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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