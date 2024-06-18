Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Helikopterle havadan, çok sayıda ekiple karadan müdahale edilen alevler, sitelerin olduğu bölgeye ulaşmadan söndürüldü.

Bağla mevkisindeki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

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