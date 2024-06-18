Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kızılağaç Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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