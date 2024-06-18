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        Muğla'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:01
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        Muğla'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 BON 41 plakalı kapalı kasa kamyonet, Toparlar Mahallesi'nde ormanlık alana devrildi.

        Kazada, kamyonetteki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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