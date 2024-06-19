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        Muğla'da kamyonet kasasında 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kamyonet kasasında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 23:30 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:30
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        Muğla'da kamyonet kasasında 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kamyonet kasasında 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Armutalan Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

        Ekipler, kamyonetin kasasında 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla A.İ. ve Ü.Ç. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. ve Ü.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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