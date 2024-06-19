Muğla'da kamyonet kasasında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. ve Ü.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla A.İ. ve Ü.Ç. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Armutalan Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

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