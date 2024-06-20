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        Muğla'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:20
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        Muğla'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kübra U. yönetimindeki 17 AGC 891 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde yol kenarındaki çam ağacına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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