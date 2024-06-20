Muğla'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kübra U. yönetimindeki 17 AGC 891 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde yol kenarındaki çam ağacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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