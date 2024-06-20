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        Bodrum'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:43
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        Bodrum'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen motosikletle kamyonetin çarpışması, motosikletin kamyonetin altına girmesi ve sürücünün savrulması yer alıyor.

        B.U'nun kullandığı 48 VB 163 plakalı kamyonet, 17 Haziran'da Geriş Caddesi'nde Kubilay Sak yönetimindeki 48 KA 429 plakalı motosikletle çarpışmış, motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Polis merkezine giderek teslim olan kamyonet sürücüsü B.U. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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