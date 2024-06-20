Bodrum'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

B.U'nun kullandığı 48 VB 163 plakalı kamyonet, 17 Haziran'da Geriş Caddesi'nde Kubilay Sak yönetimindeki 48 KA 429 plakalı motosikletle çarpışmış, motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Polis merkezine giderek teslim olan kamyonet sürücüsü B.U. tutuklanmıştı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen motosikletle kamyonetin çarpışması, motosikletin kamyonetin altına girmesi ve sürücünün savrulması yer alıyor.

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