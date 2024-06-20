Fethiye'de serinlemek için denize giren genç boğuldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki kişi boğuldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki kişi boğuldu.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda denize giren İsmail Faruk Cesur'un çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılan Cesur, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Cesur'un bayram tatili için Konya'dan ilçeye geldiği öğrenildi.
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