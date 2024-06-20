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        Fethiye'de serinlemek için denize giren genç boğuldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:46
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        Fethiye'de serinlemek için denize giren genç boğuldu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki kişi boğuldu.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda denize giren İsmail Faruk Cesur'un çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılan Cesur, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Cesur'un bayram tatili için Konya'dan ilçeye geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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