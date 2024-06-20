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        11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 11'incisi düzenlenen "Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:20
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        11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 11’incisi düzenlenen "Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali" başladı.

        İkinci Etap Sahil Bandı'ndaki Benyamin Sönmez Parkı'nda gerçekleştirilen anma töreninde, Sönmez'in büstüne çiçek bırakıldı. Burada, koro tarafından Sönmez anısına şarkılar seslendirildi.

        Daha sonra Telmessos Antik Tiyatrosu'nda dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sanatseverlerle buluştu.

        Say, konser öncesi yaptığı konuşmada, Benyamin Sönmez'in ülke için değerli bir sanatçı olduğunu söyledi.

        Benyamin Sönmez'in anısına Fethiye'de olmanın sanatçıların görevi olduğunu belirten Say, "Benyamin, çok genç yaşta hayatını kaybeden bir sanatçıdır. Bugün yaşasaydı dünyanın pek çok yerinde Türkiye'yi temsil eden bir sanatçı olacağı kuşkusuzdu." dedi.

        Sevilen bestelerini ve çeşitli caz eserlerini seslendiren Say'a, etkinliğin ikinci bölümünde viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil eşlik etti.

        Festival, 23 Haziran'da sona erecek.

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