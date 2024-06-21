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        Güney Ege yerli turistle "çifte bayram" etti

        EKİP - Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin yoğunlaştığı Güney Ege'deki Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde, 1,5 milyondan fazla yerli turist konuk ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:01
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        Güney Ege yerli turistle "çifte bayram" etti
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        EKİP - Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin yoğunlaştığı Güney Ege'deki Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde, 1,5 milyondan fazla yerli turist konuk ediliyor.

        Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri, yabancı ziyaretçilerin yanı sıra 9 günlük bayram tatilinde Türklerin de ilk tercihleri arasında yer aldı.

        Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'da yerli turistler bayram tatilinde turistik tesisleri, plajları, tabiat parklarını, restoranları ve kafeleri doldurunca işletme sahipleri çifte bayram yaptı.

        Bölgedeki otellerin yanı sıra, çadır ve karavan kamp alanları da doldu.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, bayram tatilinde Muğla'nın ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Ziyaretçilerin huzur içinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemini aldıklarını belirten Akbıyık, "Kurban Bayram tatilinde Muğla'nın turistik ilçeleri yerli turistin tercihi oldu, konaklama tesislerimiz doldu." dedi.

        Lüks yat trafiğinin de oldukça yoğun olduğunu ifade eden Akbıyıkı, koyların da çok sayıda ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

        Akbıyık, bayramda özellikle Akyaka, Ölüdeniz ve Dalyan'da günübirlik ziyaretçi hareketliliğinin yaşandığına işaret ederek, "Muğla ve ilçelerine bayram tatili için 500 binden fazla araç giriş yaptı. 1,5 milyonun üzerinde yerli turisti kentimizde misafir ediyoruz." diye konuştu.

        - Yoğunluk bayramdan sonra da sürecek

        Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da bayramda bölgenin tatilciler tarafından tercih edildiğini söyledi.

        Fethiye'nin tarihi, doğası, kültürü ve deniziyle yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olduğunu dile getiren Uysal, "Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla ilgi daha da arttı. Tatilde bölgemizdeki tesislerin pek çoğu yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bayram sonrasında da bu doluluğun devam edeceğini öngörüyoruz. Pek çok tesisimiz temmuz ve ağustos aylarında da ciddi doluluklara ulaştı." dedi.

        - "Bodrum Ege'nin incisi"

        Bodrum'da turizmcilik yapan Metin Sığırtmaç, "Bayramı yüzde 100 doluluk oranıyla geçiriyoruz. Beş yıldızlı oteller zaten dolu. Genellikle tur operatörleriyle çalışıyorlar ve yabancı müşteri ağırlıklı. Üç ve dört yıldızlı otellere de yerli turist geldi. Yerli turist Bodrum'u seviyor. Bodrum zaten Ege'nin incisi bir yer. Bu yıl da yerli turisti oldukça fazla ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Otel sahibi turizmci Kemal Özyurt, Kurban Bayramı'nda tesislerinin tamamen dolu olduğunu belirtti.

        Özyurt, "Yerli tatilciler bayramda Bodrum'u tercih etti. O yüzden iyi bir bayram geçirdik. Bu doluluk inşallah bayramdan sonra da devam edecek. Yabancı turist anlamında da bu yıl artış var. Bodrum'da hizmet kalitesi her zaman üst düzeydedir. Bodrum'da her kesime hitap ediliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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