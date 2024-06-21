Fethiye açıklarındaki teknede rahatsızlanan çocuğa tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir çocuğun rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.
Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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