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        Muğla'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

        Muğla'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:33
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        Muğla'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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        Muğla'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 12-21 Haziran'da 491 trafik personeli ile havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

        31 bin 60 araç ve sürücünün durdurulduğu denetimlerde 3 bin 182 sürücüye 6 milyon 741 bin 249 lira ceza yazılırken, 133 sürücünün de belgesine el konularak 167 araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, vatandaşların dönüş yolunda güvenli şekilde seyahat etmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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