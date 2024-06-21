Muğla'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Muğla'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 12-21 Haziran'da 491 trafik personeli ile havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

31 bin 60 araç ve sürücünün durdurulduğu denetimlerde 3 bin 182 sürücüye 6 milyon 741 bin 249 lira ceza yazılırken, 133 sürücünün de belgesine el konularak 167 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, vatandaşların dönüş yolunda güvenli şekilde seyahat etmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.