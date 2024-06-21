Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris Taşlıca mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle müşterek yapılan takip sonucunda 18 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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