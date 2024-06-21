11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 11'incisi düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin ikinci günü çeşitli konserlerle tamamlandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 11'incisi düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin ikinci günü çeşitli konserlerle tamamlandı.
Fethiye Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan festivalde, Fransız gitar virtüözü Jean Baptiste Hardy ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korusu, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.
Göcek ile Çalış sahilinde de gün batımı konserleri gerçekleştirildi.
Festival, 23 Haziran'da sona erecek.
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