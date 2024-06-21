11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

Göcek ile Çalış sahilinde de gün batımı konserleri gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan festivalde, Fransız gitar virtüözü Jean Baptiste Hardy ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korusu, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

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