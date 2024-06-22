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        Datça'da jandarma ekipleri dron destekli denetim yaptı

        Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:51
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        Datça'da jandarma ekipleri dron destekli denetim yaptı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli denetim yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, yangın sezonu süresince denetimlerine karadan ve havadan devam ediyor.

        Ekipler, Yaka ve Mesudiye mahallesindeki Gerence, Kurubük, Palamutbükü ve Ovabükü mevkisindeki ormanlık alanla sahillere yerleştirilen çadır ve karavanlarda konaklayanlara yönelik dron destekli denetim yaptı. Ormanlık alanda kamp yapan kişiler bölgeden uzaklaştırıldı.

        Denetimlerinin karadan ve havadan devam edeceği belirtildi.

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