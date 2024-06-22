Datça'da jandarma ekipleri dron destekli denetim yaptı

Ekipler, Yaka ve Mesudiye mahallesindeki Gerence, Kurubük, Palamutbükü ve Ovabükü mevkisindeki ormanlık alanla sahillere yerleştirilen çadır ve karavanlarda konaklayanlara yönelik dron destekli denetim yaptı. Ormanlık alanda kamp yapan kişiler bölgeden uzaklaştırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, yangın sezonu süresince denetimlerine karadan ve havadan devam ediyor.

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