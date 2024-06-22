Muğla'da tatilcilerin dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bayram tatili için Muğla ve ilçelerini tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilini Bodrum ilçesinde geçirenler dönüş yolunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere Konacık, Torba ve Güvercinlik mahalleleri istikametinde zaman zaman araç kuyruğu oluşturdu.

Polis ekipleri de Bodrum Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde uygulama yaptı.