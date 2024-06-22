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        Muğla'da tatilcilerin dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu

        Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:14
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        Muğla'da tatilcilerin dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu
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        Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

        Türkiye'nin farklı illerinden bayram tatili için Muğla ve ilçelerini tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

        Tatilini Bodrum ilçesinde geçirenler dönüş yolunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere Konacık, Torba ve Güvercinlik mahalleleri istikametinde zaman zaman araç kuyruğu oluşturdu.

        Polis ekipleri de Bodrum Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde uygulama yaptı.

        Ekipler, sürücüler ve yolcuları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Öte yandan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

        Ula ilçesi girişinde de araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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