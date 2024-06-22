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        Muğla'da yanan otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yanan otomobilden ormana sıçrayan alevler, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 20:32 Güncelleme: 22.06.2024 - 20:32
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        Muğla'da yanan otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde yanan otomobilden ormana sıçrayan alevler, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

        Yerkesik Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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