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        11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 11'incisi düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü günü çeşitli konserlerle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:03 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:03
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        11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 11'incisi düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü günü çeşitli konserlerle tamamlandı.

        Fethiye Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan festivalde, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda Engin Çatal piyona resitali sanatseverlerle buluştu.

        Daha sonra Soprano Günay Acar, "Türk Enstrümanları ile Antik Aryalar" orkestrası ile sahne aldı.

        Acar, performansı öncesinde yaptığı konuşmada, Benyamin Sönmez'i konservatuvar yıllarından tanıdığını ve kendisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

        Fethiye'de Benyamin Sönmez için bulunduklarını vurgulayan Acar, "Ruhu şad olsun. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin 11'incisinin düzenleniyor olması çok kıymetli. Festivalin devam etmesini istiyoruz. Bu festival düzenlendikçe o hep yaşayacak." dedi.

        Festival, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti'ndeki Meclis Binası'nda yarın verilecek konserle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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