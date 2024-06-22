11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 11'incisi düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü günü çeşitli konserlerle tamamlandı.

Fethiye Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan festivalde, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda Engin Çatal piyona resitali sanatseverlerle buluştu.

Daha sonra Soprano Günay Acar, "Türk Enstrümanları ile Antik Aryalar" orkestrası ile sahne aldı.

Acar, performansı öncesinde yaptığı konuşmada, Benyamin Sönmez'i konservatuvar yıllarından tanıdığını ve kendisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.