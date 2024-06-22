Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel tekne ile gezi teknesinde 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliyesi yapılan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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