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        Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 45 bin 535 kişi ziyaret etti

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde 45 bin 535 ziyaretçiyi konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:31
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        Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 45 bin 535 kişi ziyaret etti
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde 45 bin 535 ziyaretçiyi konuk etti.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yaptığı açıklamada, Saklıkent Kanyonu'nun, bayram tatili süresince en çok tercih edilen gezi rotalarından olduğunu belirtti.

        Kanyonu bayram tatili boyunca 45 bin 535 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Akdenizli, şunları kaydetti:

        "Saklıkent Kanyonu'nun doğal güzellikleri ve etkileyici manzarası ülkemizde olduğu kadar yurt dışından gelen turistler arasında da çok popüler. Biz de bayram boyunca yoğun bir çalışma temposundaydık, gelen ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlayarak misafirperverliğimizi gösterdik. Saklıkent'in, bölgemizin turizm potansiyeline katkı sağlamasından memnuniyet duyuyoruz."

        - Saklıkent Kanyonu

        Kayadibi Mahallesi'nde bulunan kanyon, belediye tarafından işletiliyor. Yaklaşık 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu'nun girişine ulaşan ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik akarsuyun atmosferinde bunaltıcı yaz sıcağının etkisini hissetmiyor.

        Akıntılı suyu halat yardımıyla geçen turistler, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor.

        Yoğun yaz günlerinde günlük 6 bin kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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