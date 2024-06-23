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        Bodrum'da belediye ekiplerinden bayram temizliği

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin ardından çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:33 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:33
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        Bodrum'da belediye ekiplerinden bayram temizliği
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin ardından çevre temizliği yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla turizm kenti Bodrum'da yoğunluk yaşandığı belirtildi.

        Çevrede yoğun kirlilik olduğu belirtilen açıklamada, "Gümbet Plajında, sahil şeridinin belli bir bölümünde plastik şişeler ve içki şişeleri başta olmak üzere torbalar dolusu çöp birikti. Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından, bayram tatili süresince yarımadanın tamamında ortalama 340 personel ve 169 araçla temizlik çalışmaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

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