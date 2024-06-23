Muğla'da polis ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı

Muğla'da polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 14-22 Haziran'da 532 trafik personeliyle havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

39 bin 759 araç ve sürücünün durdurulduğu denetimlerde 10 bin 520 sürücüye 22 milyon 943 bin 961 lira ceza yazılırken, 163 sürücünün de belgesine el konularak 203 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların dönüş yolunda güvenli şekilde seyahat etmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.