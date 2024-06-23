Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 E 3312 plakalı kapalı kasa kamyonet, Beyobası Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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