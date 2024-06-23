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        Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:03 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:03
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        Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 E 3312 plakalı kapalı kasa kamyonet, Beyobası Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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