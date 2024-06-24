Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Dalaman Çayı'na giren Suriye uyruklu çocuk suda kayboldu

        Muğla'da Dalaman Çayı'nda kaybolan Suriye uyruklu çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:11 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalaman Çayı'na giren Suriye uyruklu çocuk suda kayboldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da Dalaman Çayı'nda kaybolan Suriye uyruklu çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Dalaman ilçesinde, ismi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla Akçataş Mahallesi mevkisinden çaya girdi.

        Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının yardım talebi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çocuğun izine rastlanmaması üzerine çayda, bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Çalışmaya, AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, MAG ve İHH ekipleri de destek veriyor.

        Çalışmalar, havanın kararması üzerine yapılan aydınlatmalarla geniş bir alanda sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 'kıyı' eylemi; arbede çıktı, otel yetkilileri polis ve basın mens...
        Bodrum'da 'kıyı' eylemi; arbede çıktı, otel yetkilileri polis ve basın mens...
        Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Muğla'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Muğla'da polis ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı
        Muğla'da polis ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı
        Bodrum'da belediye ekiplerinden bayram temizliği
        Bodrum'da belediye ekiplerinden bayram temizliği
        Bodrum'da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı
        Bodrum'da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı
        Bodrum'da tatilin son gününde sahillerde hareketlilik devam etti
        Bodrum'da tatilin son gününde sahillerde hareketlilik devam etti