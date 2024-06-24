Dalaman Çayı'na giren Suriye uyruklu çocuk suda kayboldu

Çalışmalar, havanın kararması üzerine yapılan aydınlatmalarla geniş bir alanda sürdürülüyor.

Çalışmaya, AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, MAG ve İHH ekipleri de destek veriyor.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının yardım talebi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.