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        GÜNCELLEME - Dalaman Çayı'nda kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedine ulaşıldı

        Muğla'da Dalaman Çayı'nda kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:11 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:11
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        GÜNCELLEME - Dalaman Çayı'nda kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedine ulaşıldı
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        Muğla'da Dalaman Çayı'nda kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedine ulaşıldı.

        Dalaman ilçesinde, Hasan Salih (17) arkadaşlarıyla dün, Akçataş Mahallesi mevkisinden çaya girdi.

        Bir süre sonra gözden kaybolan gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gencin izine rastlanmaması üzerine çayda, bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaya, AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, MAG ve İHH ekipleri de destek verdi.

        Ekipler tarafından Salih'in cesedine ulaşıldı. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için cenaze Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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