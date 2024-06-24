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        Muğla'da biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yanan biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:19 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:19
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        Muğla'da biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yanan biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kayacık Mahallesi'ndeki buğday tarlasında hasatta kullanılan biçerdöverin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler buğday tarlasına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, biçerdöver kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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