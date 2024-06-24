Muğla'da 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışmada "mala zarar verme ve hırsızlık" suçlarından yakalama kararıyla kesinleşmiş 30 yıl 9 ay hapis cezası olan hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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