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        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:49
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        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, lastik bottaki 7'si çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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