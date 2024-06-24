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        Muğla'da hastane otoparkında araçta çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde hastane otoparkında bir araçta başlayan yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 19:48 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:48
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        Muğla'da hastane otoparkında araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde hastane otoparkında bir araçta başlayan yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait açık otoparkta bulunan 48 M 5493 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangının diğer araçlara sıçramaması için çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleri ile müdahale etti.

        Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında araçta hasar oluştu

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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