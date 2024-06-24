Bodrum FK, Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen Bulgar forvet Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladığını duyurdu.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, geçen sezon Sakaryaspor'da forma giyen Bulgar forvet Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Zdravko Dimitrov." ifadesine yer verildi.
Muğla temsilcisinin, 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
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