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        Bodrum'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Burak Aktaş'ın (33) darbedilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:43
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        Bodrum'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Burak Aktaş'ın (33) darbedilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Metin A, Ferdi K. ve Salih D'nin yanı sıra maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada ifade veren sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, maktul ve şüphelilerin HTS kayıtlarının incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Cevat Şakir Caddesi'nde 17 Temmuz 2023'te bir turizm firmasında çalışan Burak Aktaş, aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşı Metin A. ile tartışmıştı. Metin A'nın arkadaşları Ferdi K. ve Salih D'nin de kavgaya taraf olması üzerine Burak Aktaş, vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. Aktaş, kaldırıldığı hastanede 25 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından gözaltına alınan Metin A, Ferdi K. ve Salih D. tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanıkların "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan ayrı ayrı 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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