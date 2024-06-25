Teknik direktör Volkan Demirel'in babası hayatını kaybetti
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Akyarlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ali Hacı Demirel, rahatsızlanması üzerine ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Demirel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen ve büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel'in, yetkililerden bilgi aldığı gözlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.