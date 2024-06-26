Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye

Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliyesi yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

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