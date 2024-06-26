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        Bodrum'a iki kruvaziyerle 5 bin 397 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesini "Costa Fortuna" ve "Resilient Lady" kruvaziyerleriyle gelen 5 bin 397 turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:44 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:44
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        Bodrum'a iki kruvaziyerle 5 bin 397 turist geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesini "Costa Fortuna" ve "Resilient Lady" kruvaziyerleriyle gelen 5 bin 397 turist ziyaret etti.

        Heraklion Limanı'ndan gelen İtalyan bayraklı 272 metrelik Costa Fortuna, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Bodrum'un ardından Santorini Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı İspanyol ve İtalyan 2907 yolcu, 973 personel bulunuyor.

        Bahamalar bayraklı 277 metrelik Resilient Lady kruvaziyeri de Rodos Limanı'ndan geldi. Bodrum'un ardından Mykonos Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı ABD ve İngiliz 2490 yolcu ve 1170 personel bulunduğu belirtildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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