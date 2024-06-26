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        3. Bodrum Kamp ve Karavan Fuarı açıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kamp ve Karavan Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:54
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        3. Bodrum Kamp ve Karavan Fuarı açıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kamp ve Karavan Fuarı açıldı.

        İlçede bir firma tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki alanda düzenlenen fuarda, fiyatları 500 bin ila 5 milyon lira arasında değişen 30'a yakın lüks karavan yer alıyor.

        Karavan ve kamp sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, fuarda emeği geçenlere ve firmalara teşekkür ederek, karavanın özgürlük olduğunu, bir gün ailesiyle kendisinin de sahip olmayı istediğini söyledi.

        Fuarı organize eden şirketin sahibi Recep Karakaya da Bodrum'un fuarcılıktan ve fuar turizminden hak ettiği değeri alması ve farklı sektör temsilcilerinin Bodrum'da buluşması için imkanlar sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, alandaki karavanları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

        Fuar, 30 Haziran'a kadar açık kalacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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