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        Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda büyük çapta çukur oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 06:07 Güncelleme: 27.06.2024 - 06:07
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        Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda büyük çapta çukur oluştu.

        Bodrum-Gündoğan kara yolu Gölköy Mahallesi girişindeki içme suyu isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        İsale hattının patlamasının ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli su nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alındı.

        İsale hattının patlamasının ardından yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

        Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede onarım çalışması başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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