Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 9 günlük bayram tatilinde bir aylık su kullanıldı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde bir aylık suyun 9 günde kullanıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 9 günlük bayram tatilinde bir aylık su kullanıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde bir aylık suyun 9 günde kullanıldığını bildirdi.

        Özçelik, dip seviyedeki Mumcular Barajı'nda yaptığı açıklamada, Mumcular Barajı'nda su temininin söz konusu olmadığını uzun zamandır barajın dip seviyelerde olduğunu söyledi.

        Geyik Barajı'nda da su seviyesinin yüzde 45'ler civarında olduğunu ifade eden Özçelik, Mumcular Bölgesi'ndeki çiftçilerin büyük oranda tarımsal faaliyetlere ara verdiğini, kendi bahçelerini veya küçük sulamalarını artezyen sularından temin ederek gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.

        Bodrum'a sağlanan içme suyunda da ciddi oranda sorunlar olduğuna dikkati çekeren Özçelik, şunları kaydetti:

        "Kısa zamanda Bodrum'un içme suyu sorununun çözülemeyeceği ve bir miktar daha devam edeceği gözüküyor. Kurumların bir araya gelerek su tahsisleri konusunda ciddi bir uzlaşmaya gitmesi gerekiyor. Bir miktar suyumuz olmasına rağmen patlaklardan kaynaklı şehir içinde su kesintileri devam ediyor. Kurban Bayramı tatili boyunca Bodrum'un normal nüfusu dört katı üzerine çıkarak 1 milyonu aştı. Nüfus artışı su tüketimini de ciddi oranda artırdı. Bayram tatilinde ilçede bir aylık su tüketimi gerçekleşti."

        Özçelik, su kesintilerinin, patlakların devam etmesi, kayıp kaçakların olmasının su fiyatlarını da astronomik seviyelere çıkarttığına da dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Fethiye'deki "Hayalet köy" turistlerin ziyaretleriyle canlanıyor
        Fethiye'deki "Hayalet köy" turistlerin ziyaretleriyle canlanıyor
        Muğla Valisi Akbıyık, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu
        Muğla Valisi Akbıyık, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu
        Bodrum'da isale hattı patladı; 36 saat su kesintisi yaşanacak
        Bodrum'da isale hattı patladı; 36 saat su kesintisi yaşanacak
        Bodrum'da 9 günlük tatilde 1 aylık su tükendi
        Bodrum'da 9 günlük tatilde 1 aylık su tükendi
        Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü
        Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü
        Damadını bıçaklayan kayınpeder, kömürlükte yakalandı (2)
        Damadını bıçaklayan kayınpeder, kömürlükte yakalandı (2)