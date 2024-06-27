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        Fethiye'de bahçesi çöplerle dolu evde belediye ekiplerince temizlik yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçesi çöplerle dolu ev, belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:36
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        Fethiye'de bahçesi çöplerle dolu evde belediye ekiplerince temizlik yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçesi çöplerle dolu ev, belediye ekiplerince temizlendi.

        Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir evden kötü kokuların geldiği şikayeti üzerine Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Jandarma ve zabıta ekiplerinin nezaretinde evin bahçesindeki çöpler toplandı. Yüzlerce poşet içinde koku oluşturan kirli suların bulunması dikkati çekti.

        Öte yandan evin içinde de çöplerin bulunduğu savcılık kararının ardından evin içinde de temizlik yapılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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