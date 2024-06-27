Fethiye'de bahçesi çöplerle dolu evde belediye ekiplerince temizlik yapıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçesi çöplerle dolu ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçesi çöplerle dolu ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir evden kötü kokuların geldiği şikayeti üzerine Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ve zabıta ekiplerinin nezaretinde evin bahçesindeki çöpler toplandı. Yüzlerce poşet içinde koku oluşturan kirli suların bulunması dikkati çekti.
Öte yandan evin içinde de çöplerin bulunduğu savcılık kararının ardından evin içinde de temizlik yapılacağı belirtildi.
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