Marmaris yangınında hayatını kaybeden Hasdemir için lokma dağıtıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 27 Haziran 2021'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren orman işçisi Görkem Hasdemir için lokma dağıtıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 27 Haziran 2021'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren orman işçisi Görkem Hasdemir için lokma dağıtıldı.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından müdürlük bahçesinde yapılan lokmalar vatandaşlara ikram edildi.
Lokma hayrına, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Hasdemir'in ailesi ve işçi arkadaşları katıldı.
İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran 2021'de çıkan yangında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir hayatını kaybetmişti.
Yangında yaklaşık 25 hektar ormanlık alan yanmıştı.
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