Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta, biri çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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