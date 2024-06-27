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        Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:49
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        Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta, biri çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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