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        Denizle daha iç içe olmak isteyenlere tekne tatili tavsiyesi

        İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, denizle daha iç içe olmak isteyenlere tekne tatili tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:10
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        Denizle daha iç içe olmak isteyenlere tekne tatili tavsiyesi
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        İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, denizle daha iç içe olmak isteyenlere tekne tatili tavsiyesinde bulundu.

        Dinç, yaptığı açıklamada, bu yıl tekne tatillerini tatilciler için yüzde yüz daha avantajlı olduğunu bildirdi.

        Bunun en önemli sebebinin döviz kurlarının sabit tutulması olduğunu ifade eden Dinç, "Teknelerin dövize endeksli olmasından ötürü fiyatlarında önceki yıllara nazaran otellerde gözlemlenen fiyat artışı yaşanmadı. Tatilciler için büyük bir fırsat olan bu durum ile bu yıl büyük bir ön yargı kırılıyor. 'Tekne pahalıdır' önyargısı üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde artık değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bazı fırsatçıların sosyal medyada tekne kiralamada yüzde 50'lere varan indirim vaatlerinde bulunduğunu belirterek, birçok kişinin bu şekilde kandırıldığını ifade etti.

        Tekne kiralarken, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve TÜRSAB üyesi olan firmalarla görüşmenin önemli olduğuna dikkati çeken Dinç, bunun yapılmasının tatilin güvenli ve sorunsuz geçmesini sağlayacağına işaret etti.

        Dinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Tekne ile kara yolu ile ulaşılması imkansız olan eşsiz koylara ve plajlara erişim sağlanabilir. Bu sayede, doğanın kucağında huzurlu ve sakin bir tatil ve muazzam manzaralar eşliğinde mükemmel bir tatil olanağı elde edilir."

        Aileler, arkadaş grupları veya çiftler için uygun boyut ve özelliklere sahip bir tekne seçilmesini öneren Dinç, "Mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen turizm işletme belgesi veya firma sicil numarasını sormaktan çekinmeyin. Beğendiğiniz tekneyi seçtikten sonra, rezervasyon işlemini gerçekleştirin. Son dakika rezervasyonları, daha fazla seçenek ve daha iyi fiyatlar sunar. Tatilde denizle iç içe olmak, eşsiz manzaralara uyanmak ve her anı dolu dolu yaşamak isteyen herkes için tekne tatili ideal bir seçenek." değerlendirmesinde bulundu.

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