Bodrum'da yapımı tamamlanan 42 metrelik lüks yat törenle denize indirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tersanede yapımı tamamlanan 42 metrelik "Prenses Melda" isimli charter lüks yat törenle denize indirildi.

Ticari Türk bayraklı yatın inşası, içmeler bölgesindeki tersanede yaklaşık 3 yıl sürdü. Yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayan yatta 6 lüks kabin bulunuyor.

Müşteri konaklama kapasitesi 12, personel sayısı da 10 kişi olarak belirlenen yat teknolojik olarak üst seviyede üretildi.

Charter turizminde kullanılacak motor yatta, yurtdışından gelecek misafirlerin Ege ve Akdeniz sahillerinde en iyi şekilde ağırlanarak ülke turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Neta Marin ortaklarından Emre Karakaya, gazetecilere, tekneyi yaparken Türkiye turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bodrum'da daha önce bu büyüklükle bir motor yatın indirilmediğini ifade eden Karakaya, "Bodrum daha çok ahşap guletleriyle ünlü. Biz de bu büyüklükte bir motor yat üreterek Bodrum'un ismini daha çok duyurmak istiyoruz. Umuyorum ki daha çok yabancı müşterileri de buraya çekebiliriz." dedi.

Lüks yat daha sonra tersane önünde okunan duanın ardından törenle denize indirildi.