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        Bodrum'da yapımı tamamlanan 42 metrelik lüks yat törenle denize indirildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tersanede yapımı tamamlanan 42 metrelik "Prenses Melda" isimli charter lüks yat törenle denize indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:52
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        Bodrum'da yapımı tamamlanan 42 metrelik lüks yat törenle denize indirildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tersanede yapımı tamamlanan 42 metrelik "Prenses Melda" isimli charter lüks yat törenle denize indirildi.

        Ticari Türk bayraklı yatın inşası, içmeler bölgesindeki tersanede yaklaşık 3 yıl sürdü. Yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayan yatta 6 lüks kabin bulunuyor.

        Müşteri konaklama kapasitesi 12, personel sayısı da 10 kişi olarak belirlenen yat teknolojik olarak üst seviyede üretildi.

        Charter turizminde kullanılacak motor yatta, yurtdışından gelecek misafirlerin Ege ve Akdeniz sahillerinde en iyi şekilde ağırlanarak ülke turizmine katkı sunması hedefleniyor.

        Neta Marin ortaklarından Emre Karakaya, gazetecilere, tekneyi yaparken Türkiye turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Bodrum'da daha önce bu büyüklükle bir motor yatın indirilmediğini ifade eden Karakaya, "Bodrum daha çok ahşap guletleriyle ünlü. Biz de bu büyüklükte bir motor yat üreterek Bodrum'un ismini daha çok duyurmak istiyoruz. Umuyorum ki daha çok yabancı müşterileri de buraya çekebiliriz." dedi.

        Lüks yat daha sonra tersane önünde okunan duanın ardından törenle denize indirildi.

        Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın'ın yanı sıra çok sayıda turizmci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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