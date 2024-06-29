Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

        Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

        Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Fethiyespor topbaşı yaptı
        Fethiyespor topbaşı yaptı
        Bodrum'da yapımı tamamlanan 42 metrelik lüks yat törenle denize indirildi
        Bodrum'da yapımı tamamlanan 42 metrelik lüks yat törenle denize indirildi
        Denizle daha iç içe olmak isteyenlere tekne tatili tavsiyesi
        Denizle daha iç içe olmak isteyenlere tekne tatili tavsiyesi
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesine girdi
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesine girdi
        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Marmaris açıklarında 20 kaçak göçmen kurtarıldı
        Marmaris açıklarında 20 kaçak göçmen kurtarıldı