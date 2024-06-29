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        Bodrum'da yürüyüş sırasında düşerek yaralanan İzzet Günay'ın tedavisi tamamlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:43
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        Bodrum'da yürüyüş sırasında düşerek yaralanan İzzet Günay'ın tedavisi tamamlandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

        İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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