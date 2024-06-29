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        GÜNCELLEME - Muğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:33
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        GÜNCELLEME - Muğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

        Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise Esat Ulu ile Serdar Genç isimli iki kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

        Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şüpheli, Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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