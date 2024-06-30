Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, karadan ulaşımı olmayan bölgeye, bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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