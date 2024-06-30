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        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 09:48 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:48
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        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, karadan ulaşımı olmayan bölgeye, bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler tarafından karada 3'ü çocuk, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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