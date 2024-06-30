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        Muğla'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:48
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        Muğla'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özcan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde dün tabancayla vurarak öldürmüştü.

        Şüpheli daha sonra başka villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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