Muğla'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheli daha sonra başka villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde dün tabancayla vurarak öldürmüştü.

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